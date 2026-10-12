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«Джеймс Уэбб» раскрыл загадку: может ли тёмная материя «общаться» сама с собой?

Тёмная материя — это таинственная составляющая Вселенной, которая составляет около 27% её общей массы, но которую мы не можем увидеть напрямую.

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