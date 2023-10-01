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Мостовой о стажировке в женской сборной России: «Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно»

Мостовой о стажировке в женской сборной России: «Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно»

– Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно. – А рассматриваете ли вы какие-нибудь альтернативные варианты не в России, а в Европе? Например, вашу родную «Сельту»? – Нет, конечно.

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