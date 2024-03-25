В МИД РФ высказались об усилении контроля за притоком мигрантов после теракта

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве России .
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