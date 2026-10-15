Morgan Freeman is a big fan of Taylor Sheridan's body of work, and the Oscar winner has been heaping praise on the way Sheridan writes "Lioness.
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