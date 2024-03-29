Урок православной культуры прошел в школе № 99 в селе Конобеево

Урок православной культуры провели для учеников 4-го класса школы № 99 в селе Конобеево. Юные жители городского округа Воскресенск познакомились с биографией старосты местного Троицкого храма и мученика Владимира Ушкова.
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