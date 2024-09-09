Виталий Рыбаков вскрыл схему злоупотреблений на нацпроектах в Орловской области

Национальные проекты в Орловской области реализуются со скандалами и уголовными делами. Председатель комитета по транспорту и градостроительной деятельности облсовета на своей странице в соцсети разместил выступление, касающееся выполнения в регионе нацпроектов.
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