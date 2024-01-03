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Андрей Талалаев: «ВАР мешает судьям принимать самостоятельные решения при лимите времени. Это расплата за прогресс» 

Андрей Талалаев: «ВАР мешает судьям принимать самостоятельные решения при лимите времени. Это расплата за прогресс» 

— Еще одна горячая тема — судейство. Далеко ли арбитры ФНЛ ушли от РПЛ по скандальной составляющей? — У нас нет ВАР.

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