Эта история началась во Франции в XIX веке. Тогда вышла книга Александра Дюма "Мемуары". Она мгновенно стала очень популярной.
Монпансье
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Эта история началась во Франции в XIX веке. Тогда вышла книга Александра Дюма "Мемуары". Она мгновенно стала очень популярной.
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