Организм человека — невероятно сложный и поистине гениальный механизм. Глаза, уши, почки, легкие, эндокринные железы — основные жизненно важные органы имеют свою пару, что позволяет в случае повреждения одного из них, переложить нагрузку на парный орган.
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