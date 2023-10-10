Суд подтвердил незаконность розыска мэра Большого Камня, находящегося в зоне СВО

Пресс-секретарь суда Приморского края Елена Оленева сообщила РИА Новости, что краевой суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева.
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