Марочко: 50 солдат ВСУ попыталась прорваться у Волчанска, бой шел более 7 часов

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около 50 человек предприняла попытку вернуть утраченные позиции возле Волчанска в Харьковской области, организовав атаку в районе населенного пункта Тихий в ночное время.
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