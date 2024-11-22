Жительница Владивостока поборется за полмиллиона рублей в популярном телешоу

Жительница Владивостока Евгения Вяткина примет участие в шоу на ТНТ «Ярче звезд», где талантливые люди перевоплощаются в известных артистов со всего мира, исполняя популярные и всеми любимые песни, сообщает PRIMPRESS.
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