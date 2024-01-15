Бастрыкин: семья блогера Лерчек выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

Блогеры Чекалины выплатили все задолженности по налогам.Валерия Чекалина, больше известная как Лерчек, и ее муж Артем выплатили долги по налогам – об этом сообщил председатель Следкома России Александр Бастрыкин.
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