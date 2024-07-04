Бортпроводник Костицкий: летом авиакомпаниям не хватает рабочего персонала

Авиаэксперты объясняют участившиеся задержки рейсов нехваткой рабочих рук. Летом действительно авиакомпаниям сильно не хватает персонала, а зимой работников заставляют идти в отпуск, рассказал бывший бортпроводник Виталий Костицкий.
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