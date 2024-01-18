Ушла из жизни известный преподаватель физмата карельского педагогического вуза

Ушла из жизни известный преподаватель физмата бывшего КГПИ, Дорис Ивановна Дубровская. 16 января ушла из жизни потомственный педагог, замечательный человек, мудрая и светлая женщина, заместитель декана физико-математического факультета, заведующая кафедрой информатики Дорис Ивановна Дубровская, – сообщили в паблике «Наш ВУЗ».
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