В Крыму заявили, что средняя зарплата на полуострове более 51 тыс. рублей

Средняя зарплата в Крыму составляет 51 490 рублей, заявила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина 20 сентября в эфире радио «Спутник в Крыму».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии