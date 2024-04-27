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МО: 66 беспилотников сбили за ночь над Краснодарским краем

МО: 66 беспилотников сбили за ночь над Краснодарским краем

МО: 66 беспилотников сбили за ночь над Краснодарским краем Ольга ВайленкоРоссийские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за одну ночь над территорией Краснодарского края.

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Ингерман Ланская
и откуда же они прилетают? до хахла-рейха 700-1000 км...
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