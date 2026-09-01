«Готовьтесь к худшему»: на Уолл-стрит затеяли опасную игру с огнем.

На фондовом рынке США надувается пузырь | © Фото : Изображение сгенерировано ИИ Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли вынес суровый вердикт: на фондовом рынке США надувается пузырь, который может лопнуть до конца 2027 года.