«Готовьтесь к худшему»: на Уолл-стрит затеяли опасную игру с огнем.

На фондовом рынке США надувается пузырь | © Фото : Изображение сгенерировано ИИ Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли вынес суровый вердикт: на фондовом рынке США надувается пузырь, который может лопнуть до конца 2027 года.
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