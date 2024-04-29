«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 26-го тура первенства РПЛ. Сегодня, 29 апреля, в Самаре пройдет матч 26-го тура первенства РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Краснодар».
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