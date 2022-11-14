Минфин США готовит новые санкции против российского ВПК

Глава американского Минфина Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов против «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса, пишет в понедельник, 14 ноября, западная пресса.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов против «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса, пишет в понедельник, 14 ноября, западная пресса.
Свежие комментарии