Вечерняя Москва

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Минфин США готовит новые санкции против российского ВПК

Минфин США готовит новые санкции против российского ВПК

Глава американского Минфина Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов против «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса, пишет в понедельник, 14 ноября, западная пресса.

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