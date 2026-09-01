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Рязанские новости

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С 1 сентября обязательна постановка на учет домашней птицы

С 1 сентября обязательна постановка на учет домашней птицы

Владельцы личных подсобных хозяйств с более чем 10 голов домашней птицы обязаны поставить их на учет до 1 сентября текущего года.

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