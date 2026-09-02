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Царьград

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Запись с камер гимназии в Удомле опровергла факт фотоинцидента

Запись с камер гимназии в Удомле опровергла факт фотоинцидента

Камеры гимназии №3 в Удомле не подтвердили инцидент с плакатом наркошопа на линейке 1 сентября. Видеозапись опровергает слухи, распространявшиеся в СМИ и соцсетях, о том, что ученики фотографировались с рекламой магазина наркотиков.

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