Запись с камер гимназии в Удомле опровергла факт фотоинцидента

Камеры гимназии №3 в Удомле не подтвердили инцидент с плакатом наркошопа на линейке 1 сентября. Видеозапись опровергает слухи, распространявшиеся в СМИ и соцсетях, о том, что ученики фотографировались с рекламой магазина наркотиков.