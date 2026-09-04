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Живая Кубань

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Канистры в руках и километровые очереди: что творится на заправках Сочи после ночной атаки БПЛА

Канистры в руках и километровые очереди: что творится на заправках Сочи после ночной атаки БПЛА

Канистры в руках и километровые очереди: что творится на заправках Сочи после ночной атаки БПЛАПосле отмены угрозы атаки БПЛА в Сочи и Сириусе на автозаправках начали расти очереди.

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