«Меня не выбирают в Риге»: Вучич записал обращение с Красной площади и ответил на критику визита в Москву

«Меня не выбирают в Риге»: Вучич записал обращение с Красной площади и ответил на критику визита в МосквуПрезидент Сербии дал понять, что равнодушен к реакции иностранных государств на свою поездку в Россию.
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