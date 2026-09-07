Курьезный гол Ильина!Сборная СССР стала первым победителем в истории чемпионатов Европы. В 1960 году во Франции команда Качалина обыграла в финале Югославию благодаря победному голу Виктора Понедельника.
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