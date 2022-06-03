Как Роммель внезапным ударом отбил Бенгази

Итальянский танкист осматривает подбитый в Северной Африке авиацией британский танк «Матильда». К танку прислонен мотоцикл Benelli 500-VLMB Ситуация на Североафриканском фронте к началу 1942 г.
Популярные статьи
- Подразделения ВСУ выбиты из жилой застройки Северодонецка, наступление идёт с трёх направлений
- Россия ограничила поставки неона за рубеж, что способно вызвать немалые проблемы при производстве полупроводников
- Шольц и Макрон призвали президента РФ отпустить вышедших с завода «Азовсталь» украинских военных
Свежие комментарии