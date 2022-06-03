Военное обозрение

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Как Роммель внезапным ударом отбил Бенгази

Как Роммель внезапным ударом отбил Бенгази

Итальянский танкист осматривает подбитый в Северной Африке авиацией британский танк «Матильда». К танку прислонен мотоцикл Benelli 500-VLMB Ситуация на Североафриканском фронте к началу 1942 г.

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