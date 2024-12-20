Тимоти Шаламе со спущенными штанами попал в объектив фотокамеры

Американский и французский актер Тимоти Шаламе в необычном виде попал в объектив фотокамеры. Соответствующая публикация появилась в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).