Выбор Михаила Андруховича: 7 мужских брендов, которые вы могли не знать

Михаил Андрухович, руководитель отдела визуального мерчандайзинга ЦУМ, член экспертного совета проекта «РБК Визионеры» Aimé Leon Dore Дизайнер: Тедди Сантис Отличительная черта: объединение простого и функционального дизайна с элементами уличной культуры и классики Первую коллекцию Aime Leon Dore Тедди Сантис представил в январе 2014 года.
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