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УтроNews

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СВР: Брюссель требует от Киева немедленно начать женскую мобилизацию

СВР: Брюссель требует от Киева немедленно начать женскую мобилизацию

По данным ведомства, Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку механизмов изгнания на родину украинцев, прибывших в Европу как беженцы.

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