В Киеве признали, что Крым нужен Украине для создания европейской военной базы

Украина должна сделать всё, чтобы отторгнуть Крым от России, в противном случае это будет означать полное доминирование РФ в Черном море, заявил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ранее также представлявшийся как глава наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел».
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