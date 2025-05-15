В Киеве признали, что Крым нужен Украине для создания европейской военной базы

Украина должна сделать всё, чтобы отторгнуть Крым от России, в противном случае это будет означать полное доминирование РФ в Черном море, заявил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ранее также представлявшийся как глава наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел».