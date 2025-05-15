Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Киеве признали, что Крым нужен Украине для создания европейской военной базы

В Киеве признали, что Крым нужен Украине для создания европейской военной базы

Украина должна сделать всё, чтобы отторгнуть Крым от России, в противном случае это будет означать полное доминирование РФ в Черном море, заявил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ранее также представлявшийся как глава наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел».

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Комментарии
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БГ
Борис Герасимов
Кто бы сомневался.
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