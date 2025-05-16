Мединский рассказал о настроении российской делегации после переговоров с Киевом в Стамбуле

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Глава российской делегации Владимир Мединский поделился положительными впечатлениями после завершения переговоров с Украиной, которые проходили в Стамбуле и длились почти два часа.
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