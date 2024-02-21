В парке «Кузьминки-Люблино» покажут самое старое дерево

Экоцентр «Кузьминки» 20 февраля в 14.30 приглашает на экскурсию в парке «Кузьминки-Люблино». Участники экскурсии посетят дендросад, познакомятся с хвойными деревьями и полюбуются лиственницей сибирской, которой почти 220 лет.
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