БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Санду похвасталась, что твёрдой рукой ведёт Молдову по украинскому пути

Санду похвасталась, что твёрдой рукой ведёт Молдову по украинскому пути

Алексей Логофет.   Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обвинила Россию в продолжающихся гибридных атаках на Молдову.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Да жиды у власти в чужой стране страшная сила!!!А если это жидовка!!!! Печалька.
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