Санду похвасталась, что твёрдой рукой ведёт Молдову по украинскому пути

Алексей Логофет. Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обвинила Россию в продолжающихся гибридных атаках на Молдову.