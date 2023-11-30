Санду похвасталась, что твёрдой рукой ведёт Молдову по украинскому пути

Алексей Логофет. Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обвинила Россию в продолжающихся гибридных атаках на Молдову.
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