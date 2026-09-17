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В Белоруссии стартовали продажи кроссовера Belgee X50 за 1,5 млн рублей

В Белоруссии стартовали продажи кроссовера Belgee X50 за 1,5 млн рублей

В Белоруссии начались продажи обновлённой версии кроссовера Belgee X50 местной сборки. Стоимость новинки начинается от 54 900 белорусских рублей (около 1,5 млн российских рублей).

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