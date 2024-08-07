Побывал на рынке «Славянский мир» в Москве. От славянского в нём одно название

ТН

Татьяна Недогреева

Их не накпжут, а любого мигранскогоприступника посчитают ущимленным на замечание русского. А ресского посадят за привышение самообороны при защите ребенка или женщины. Вот такая у насправительственная установка. А понавезли их сюда не поднимать экономоку, а развалить страну. И не будут они нас прогибать под себя, а будут вырезать. А те ,кто их завез , думали на их горбу в рай в,ехать. Но, на всякий случай, все имеют за бугром недвижимость и вклады. И у всех загранпаспорта. Или паспорта на другие фамилии. Болелибы за родину и ее народ, давно бы признали, что лоханулись с мигрантами. Вопрос мигрантов, при желании, могли давно решить. Границу закрыть. Всех до одного депортировать. Все. Вопрос решен. Пусть дольше будем что- то строить, но оно будет нашим. А так магранты, попомните мои слова, строят для себя. Это уже доказано в Крыму. Пусть немного будет не так чисто на улицах, но это временно . При делании это можно решить за счет осушденных по легким статьям. Каждый из них согласиться на замену отсидки на работу дворником на воле с зарплатой, нв которую будет сам питаться, чем есть тюремную еду. Да , было бы желание, то не завозили мигрантов " повышать нашу экономику" спикулируя на наших продуктах, а на деле их завезли заменить ими нас. Торговлю уже всю под себя подмяли. Местами и медицину подмяли, хотя их туда допускатб нельзя. ЖКХ тоже в их руках. В правощащитные органы проникли, а это прямая дорога к полной замене нас. Еще их в армии вооружат. И куда нам, про тым смертным , бежать. Некуда!