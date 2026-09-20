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Минэнерго США изучает спрос на материалы пяти объектов ядерного наследия

Минэнерго США изучает спрос на материалы пяти объектов ядерного наследия

Министерство энергетики США (DOE) через Управление экологического менеджмента (EM) запросило у американских компаний сведения об интересе к излишкам материалов на пяти объектах ядерного наследия.

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