Джейк Салливан и член ЦК КПК Ян Цзечи обсудили китайскую помощь России

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи.
Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи.
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