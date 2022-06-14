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Джейк Салливан и член ЦК КПК Ян Цзечи обсудили китайскую помощь России

Джейк Салливан и член ЦК КПК Ян Цзечи обсудили китайскую помощь России

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи.

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