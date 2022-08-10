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Кириос о победе над Медведевым: «Даниил не показал своей лучшей игры. Но думаю, я заставил его чувствовать себя неуютно»

Ник Кириос прокомментировал победу над Даниилом Медведевым во втором круге в Монреале – 6:7, 6:4, 6:2.

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