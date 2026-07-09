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Аргументы и Факты

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Влюбили и завербовали: россиянка планировала убийство офицера ВС РФ

Влюбили и завербовали: россиянка планировала убийство офицера ВС РФ

Российские силовики сообщили о предотвращении беспрецедентной по масштабам серии терактов. Одной из целей террористических атак, которые готовили украинские спецслужбы, должен был стать высокопоставленный российский военнослужащий.

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