Россия поддержала доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Россия поддержала доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), критикующий действия Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
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