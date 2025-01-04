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Россия поддержала доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Россия поддержала доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Россия поддержала доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), критикующий действия Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

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