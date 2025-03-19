По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 марта: Облачно с прояснением. Утром небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь).
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 марта: Облачно с прояснением. Утром небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь).