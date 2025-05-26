В Петербурге закрыли компанию, которая принадлежала Вере Брежневой

Речь про организацию, которая занималась производством одежды Принадлежавшая украинской певице Вере Брежневой компания по производству одежды и аксессуаров была ликвидирована в России только в 2024 году, сообщает РИА Новости.
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