Врач объяснил скандальное поведение Глюкозы в клубе

Врач заподозрил певицу в срывеПевица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, вновь оказалась в центре внимания из-за необычного поведения во время сольного выступления в одном из клубов Санкт-Петербурга.
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