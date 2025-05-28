Врач объяснил скандальное поведение Глюкозы в клубе

Врач заподозрил певицу в срывеПевица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, вновь оказалась в центре внимания из-за необычного поведения во время сольного выступления в одном из клубов Санкт-Петербурга.