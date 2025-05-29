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Музыкальные установки и спортплощадки появятся в детском саду в районе Преображенское

Музыкальные установки и спортплощадки появятся в детском саду в районе Преображенское

Согласован проект муниципального детского сада на 200 детей на улице 1-я Бухвостова, владение 12/11. Утверждены как архитектурный облик будущего дошкольного образовательного объекта, так и параметры благоустройства.

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