Музыкальные установки и спортплощадки появятся в детском саду в районе Преображенское

Согласован проект муниципального детского сада на 200 детей на улице 1-я Бухвостова, владение 12/11. Утверждены как архитектурный облик будущего дошкольного образовательного объекта, так и параметры благоустройства.
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