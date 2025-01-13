Поворотный момент СВО: новости СВО от 13 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1354-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают наступательные операции на ключевых направлениях в зоне СВО, включая Донецкое, Угледарское и Запорожское, достигая тактических успехов и укрепляя контроль над важными территориями.
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