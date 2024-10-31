Невролог Белопасова: мигрень отличается от обычной боли рвотой и фотофобией

Мигрень можно отличить от обычной головной боли по проявлениям фотофобии и тошноты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ "Научный центр неврологии" Анастасия Белопасова в беседе с "Лентой.