Невролог Белопасова: мигрень отличается от обычной боли рвотой и фотофобией

Мигрень можно отличить от обычной головной боли по проявлениям фотофобии и тошноты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ "Научный центр неврологии" Анастасия Белопасова в беседе с "Лентой.
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