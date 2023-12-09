В Испании известный матадор отменил свадьбу за пару часов до церемонии

В Испании известный матадор Хуан Ортега отменил свадьбу прямо в день церемонии. Об этом пишет tsn.ua Праздник 33-летнего мужчины и 31-летней кардиолога Кармен Альбы должен был состояться в субботу, 2 декабря, в Херес-де-ла-Фронтера.