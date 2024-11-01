Сотрудники ОМОНа оказали помощь пострадавшему пенсионеру после ДТП в Москве

Сотрудники ОМОНА в Москве оказали первую медицинскую помощь пенсионерке, которую сбил автомобиль. Во время исполнения своих служебных обязанностей они стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль сбил пожилую женщину.