На Украине устроят дискредитацию России. Подготовить провокации президент Владимир Зеленский поручил руководителям военно-гражданских администраций подконтрольных регионов, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На Украине устроят дискредитацию России. Подготовить провокации президент Владимир Зеленский поручил руководителям военно-гражданских администраций подконтрольных регионов, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Свежие комментарии