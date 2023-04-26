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Офицер Марочко: президент Украины Зеленский отдал ВГА приказ провести дискредитацию России

Офицер Марочко: президент Украины Зеленский отдал ВГА приказ провести дискредитацию России

На Украине устроят дискредитацию России. Подготовить провокации президент Владимир Зеленский поручил руководителям военно-гражданских администраций подконтрольных регионов, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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