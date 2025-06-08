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Калужские новости

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Вячеслав Лежнин подвел первые итоги шторма в калужском Обнинске

Вячеслав Лежнин подвел первые итоги шторма в калужском Обнинске

Глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин подвел первые итоги скоротечного шторма в наукограде, налетевшего сегодня с грозой и градом Глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин подвёл первые итоги скоротечного шторма в наукограде, налетевшего сегодня с грозой и градом.

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