Вячеслав Лежнин подвел первые итоги шторма в калужском Обнинске

Глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин подвел первые итоги скоротечного шторма в наукограде, налетевшего сегодня с грозой и градом Глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин подвёл первые итоги скоротечного шторма в наукограде, налетевшего сегодня с грозой и градом.